Meteo variabile e rischio temporali nel weekend: le previsioni

Alta pressione ancora ben salda sull'Emilia Romagna a inizio weekend, con qualche nube in più nella giornata di sabato

Alta pressione ancora ben salda sull'Emilia Romagna a inizio weekend, a garanzia di stabilità e clima caldo per il periodo, ma con qualche nube in più nella giornata di sabato. Seguirà una domenica di peggioramento, complice l'ingresso di correnti atlantiche strutturate che porteranno prime piogge sull'Emilia al mattino, in estensione nel pomeriggio anche alla Romagna e settori costieri.

Possibili precipitazioni a carattere temporalesco tra pomeriggio e sera su Appennino e pianura emiliana, quindi anche a Piacenza, Modena, Reggio e Parma, e più occasionalmente tra Bologna, Ferrara, Rimini, Cesena e Forlì, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Stefano Ghisu. Precipitazioni accompagnate da possibili forti raffiche di vento. Temperature massime in calo specie sull'Emilia, con valori entro i 23-25°C; altrove entro i 25-27°C.