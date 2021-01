Meteo, venti di caduta dall'Appennino: allerta meteo, venerdì col Garbino

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta "arancione" per il crinale appenninico e "gialla" per la fascia collinare per ventilazione sostenuta da sud-ovest

Garbino protagonista nel venerdì meteorologico della Romagna. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha attivato un'allerta "arancione" per il crinale appenninico e "gialla" per la fascia collinare per ventilazione sostenuta da sud-ovest. "Nelle zone montane sono possibili localizzati fenomeni franosi, in aree con condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito dell’elevata saturazione del suolo dovuta alla parziale fusione della neve", viene comunicato nell'avviso. La giornata di venerdì vedrà nuvolosità irregolare con addensamenti temporaneamente più consistenti, che potranno dar luogo a rovesci sparsi sui rilievi. Le temperature sono previste in aumento, con punte superiori ai 10°C per i venti di ricaduta, specie nel settore meridionale della regione. Sabato sarà una giornata grigia, con piogge che bagneranno la Romagna entro sera. Sarà una giornata mite per il periodo, con temperature tra 8 e 14°C.

I modelli matematici hanno cancellato l'ingresso delle correnti fredde dalla Scandinavia per la giornata di domenica, quindi non sono attese precipitazioni a carattere nevoso a bassa quota come invece inizialmente previsto. Informa l'Arpae: "Permangono condizioni di tempo variabile a causa del passaggio di sistemi perturbati, intervallate da temporanei aumenti del campo di pressione. Avremo pertanto ancora precipitazioni diffuse nella prima parte della giornata di domenica, con tendenza ad esaurimento nel corso della giornata stessa e deboli precipitazioni sui rilievi nella giornata di lunedì. Tempo stabile per la giornata di martedì, ma con tendenza ad un nuovo peggioramento con deboli precipitazioni sui rilievi nella giornata seguente a causa di correnti sud-occidentali che tenderanno ad interessare il nostro territorio. Temperature pressoché stazionarie, con valori minimi leggermente al di sopra dello zero".