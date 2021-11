Meteo, weekend con nuvolosità irregolare. Allerta per raffiche di vento sui rilievi

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per vento per l'entroterra romagnolo. Sabato sono previsti infatti "rinforzi di ventilazione sulle aree appenniniche centro-orientali fino a burrasca moderata, con locali raffiche di intensità superiore. La ventilazione è prevista poi in attenuazione dalle ore serali". Sabato il cielo si presenterà oregolarmente nuvoloso in pianura, con addensamenti più consistenti sui rilievi dove si prevedono precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio. Dalla serata-nottata le piogge interesseranno in maniera sparsa anche la pianura. Le temperature minime sono previste in aumento, con le massime che potranno sfiorare i 14°C, mentre le minime oscilleranno tra gli 8 ed i 9°C. I venti soffierannodai quadranti meridionali, moderati sul mare e sui rilievi, con raffiche anche di forte intensità sul crinale; in attenuazione nelle ore notturne. Il mare è previsto da poco mosso a mosso sotto costa; molto mosso al largo.

Domenica è prevista nuvolosità irregolare al mattino, ma con ampie schiarite, associata a possibili piovaschi sparsi più probabili sui rilievi. A partire dalle ore pomeridiane progressivo rasserenamento su tutto il territorio regionale. Le temperature minime sono attese in diminuzioni, con valori intorno ai 5°C, mentre le massime oscilleranno tra 8 ed i 11°C. I venti sono attesi dai quadranti occidentali, moderati sui rilievi e sul mare; in attenuazione dal pomeriggio. Il mare sarà poco mosso sotto costa, mosso al largo ma con moto ondoso in attenuazione. Successivamente, "nella prima parte del periodo la discesa di aria fredda di origine polare, darà luogo a condizioni di tempo stabile e una diminuzione delle temperature sul territorio regionale, in seguito l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica determinerà un aumento della nuvolosità con precipitazioni sui rilievi nella giornata di mercoledì che tenderanno poi ad estendersi anche alla pianura nella giornata di giovedì. Temperature in diminuzione ad inizio periodo, poi lieve aumento, in fine di nuovo in diminuzione giovedì".