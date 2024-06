Paurosi vortici nel cielo: diversi tentativi di tornado nel Ravennate

Dopo i violenti temporali di lunedì, nuovi acquazzoni si sono abbattuti in diverse zone del Ravennate anche oggi. Ma il maltempo ha riservato ulteriori sorprese, fra cui la formazioni di diversi funnel, ovvero tentativi di tornado, nel forese nord di Ravenna, in particolare uno è stato segnalato non lontano da Sant'Alberto. I meteorologi sono al lavoro per analizzare i fenomeni di funnel, recentemente già avvenuti al largo della costa ravennate.

Secondo diverse testimonianze sarebbero stati almeno tre i tentativi di tornado nelle campagne a nord di Ravenna, e non si esclude che uno di questi abbia toccato temporaneamente il suolo. Il tutto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in concomitanza di una formazione temporalesca di tipo multicellulare che ha attraversato la pianura ravennate.

