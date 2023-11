Nuova perturbazione atlantica in arrivo: allerta 'gialla' per le piene dei fiumi

Per la giornata di giovedì il transito di una perturbazione atlantica apporterà piogge su tutto il territorio regionale, di maggiore intensità sulle aree Appenniniche con possibili superamenti della soglia 1 dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua nei tratti montani dei bacini centro occidentali della Regione. Per questo motivo l'Agenzia regionale di Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla che, nel Ravennate, riguarda in particolare i Comuni di Castel Bolognese, Riolo Terme e Casola Valsenio.