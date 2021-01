Pioggia e raffiche di vento, s'innalza il livello dei fiumi: scatta l'allerta meteo

Dalla mezzanotte di domenica 24 gennaio alla mezzanotte di lunedì 25 sarà attiva l’allerta meteo numero 17 per criticità idraulica, emessa dall’ Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagnae anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.

"Per la giornata di lunedì 25 gennaio - si legge nell'allerta - non sono previsti fenomeni meteorologici significativi, tuttavia si segnala ancora la persistenza di deboli precipitazioni al mattino sui rilievi centro-orientali: di tipo acqua mista a neve da quote collinari fino a 700 m e neve a quote superiori. Si prevede, inoltre, una ventilazione sostenuta su tutte le aree appenniniche al mattino, con temporanee raffiche anche di forte intensità, in attenuazione nelle ore pomeridiane. Nelle zone montane interessate da parziale fusione della neve potranno ancora verificarsi localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili".

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.