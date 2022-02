Pioggia e mare molto agitato: scatta l'allerta meteo di Protezione Civile

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla" per stato del mare. "Tra le ore notturne e il primo mattino di sabato si prevede mare molto mosso e localmente agitato al largo del settore costiero romagnolo, con moto ondoso in attenuazione nel corso della mattinata", si legge nell'avviso. La tendenza è per un esaurimento del fenomeno.

La giornata di sabato vedrà nuvolosità residua in mattinata sulle aree appenniniche e sulla Romagna, con residue deboli precipitazioni sull'appennino centro-orientale nelle prime ore della giornata; possibili locali episodi di acqua mista a neve al di sopra di 1000 metri. La tendenza è per un rasserenamento del cielo.

Le temperature minime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, mentre le massime tra 9 ed 11 gradi. I venti soffieranno in prevalenza deboli nord-orientali, con residui rinforzi mattutini su costa e mare. Domenica il cielo presenterà velature, con schiarite pomeridiane. Le temperature minime sono attese in diminuzione, tra 0 e 2 gradi, mentre le massime non supereranno i 9°C. I venti soffieranno deboli, in prevalenza settentrionali, mentre il mare sarà poco mosso.

L'inizio di settimana vedrà, informa l'Arpae, "l'ingresso di una perturbazione atlantica porterà un peggioramento con precipitazioni in transito sulla regione, a partire dai settori occidentali. Miglioramento nella giornata di mercoledì. Temperature stazionarie, con valori minimi sopra lo zero".