Pioggia e temporali in tutta la Romagna, scatta l'allerta meteo per criticità idraulica

Dalla mezzanotte di giovedì 21 aprile alla mezzanotte di venerdì 22 aprile è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 24, per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”.

Nella giornata di venerdì 22 aprile, si legge nell'allerta, si prevedono ancora precipitazioni moderate fino alla mattinata anche a carattere di rovescio o locale temporale in progressivo esaurimento dalle ore pomeridiane. Le precipitazioni delle giornate di giovedì e venerdì potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-orientale della regione, e livelli prossimi alla soglia 1 nel settore occidentale.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati. La Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell'ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale

per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.