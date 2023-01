Pioggia forte, vento e fiumi in piena: scatta una nuova allerta meteo "gialla"

Dalle 12 di lunedì 9 gennaio è attiva anche per la provincia di Ravenna l'allerta meteo "gialla" per piene dei fiumi. Le precipitazioni della notte, più intense del previsto, hanno generato piene ordinarie su Enza, Secchia e Reno, che nella giornata di lunedì si propagheranno nei tratti vallivi con colmi intorno alla soglia 1. Durante le ore pomeridiane si conferma il rapido e temporaneo rinforzo della ventilazione da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili raffiche di intensità superiore sulle aree costiere settentrionali e sul mare e possibilità di isolati rovesci sul settore centro-orientale della regione.

La Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da Arpae nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.