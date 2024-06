Possibili temporali anche di forte intensità: nuova allerta meteo della Protezione Civile

Scatta una nuova allerta meteo della Protezione Civile dopo quelle dei giorni scorsi e del weekend. Dalla mezzanotte di oggi, lunedì 3 giugno, alla mezzanotte di domani, martedì 4, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 77, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso X (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (https://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Nella giornata di martedì 4 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili su aree appenniniche e pianure centro-occidentali durante le ore pomeridiane ed in esaurimento serale. Non si escludono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori.

"Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati. Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna" si legge in una nota