Possibili temporali e vento forte, la Protezione civile dirama una allerta "gialla"

Dalla mezzanotte di domenica, 29 ottobre, alla mezzanotte di lunedì, 30 ottobre, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta numero 141, gialla per temporali, vento e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si prevede una generale intensificazione della ventilazione con raffiche di burrasca moderata (62-74 km/h) anche sulla pianura romagnola. L'aumento della ventilazione favorirà l’incremento del moto ondoso fino ad agitato al largo della costa ferrarese. Nella mattinata e, successivamente, nella serata, si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, in particolare nella costa ferrarese.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge.