Per la Befana arriva il "vero" inverno: pioggia, vento e temperature sotto zero. Neve solo ad alta quota

Temperature miti, addio. Almeno per un po'. Dopo l'Epifania arriva il vero freddo invernale. A dircelo è il meteorologo Pierluigi Randi, presidente dell'Associazione Meteo Professionisti (Ampro), che indica le previsioni per la nostra provincia a partire dal weekend della Befana. "L'inverno sostanzialmente non è ancora cominciato. Abbiamo avuto un dicembre record, il più caldo dal 1900, con un'anomalia termica di 3,5 gradi. Adesso cambia qualcosa: l'alta pressione che ha dominato per molti giorni comincia a spostarsi verso ovest e questo consentirà l'arrivo di una perturbazione che si sta già organizzando sulla penisola iberica e che si sposterà sul bacino del Mediterraneo entro il weekend - spiega Randi - Avremo un peggioramento del tempo con un ritorno delle piogge tra sabato e domenica. Avremo piogge frequenti, che domenica potrebbero essere anche consistenti, specialmente sui rilievi appenninici".

Poi questa perturbazione si allontanerà verso i Balcani e sarà seguita da aria più fredda: "Non sarà l'aria gelida che sta interessando Scandinavia e Russia, ma arriverà uno 'spiffero' - afferma il meteorologo - che attraverserà zone con temperature, in questo momento, molto superiori alla norma". Insomma la sferzata di freddo arriverà da noi un poco attenuata, ma quanto basta per portare un po' di freddo a partire da lunedì o martedì. "Probabilmente tra mercoledì e venerdì le temperature saranno anche un pochino al di sotto della norma - continua Randi - Siccome fino a ora abbiamo avuto delle giornate pseudo-primaverili, a livello di percezione soggettiva il salto si farà sentire. Nulla di epocale, una normale fase fredda invernale. Avremo temperature minime che potrebbero scendere sotto zero, con delle gelate, e temperature massime che torneranno sotto i 10 gradi". Insieme al freddo arriveranno anche correnti di vento da Nord Est. Sul fronte delle precipitazioni, oltre alle piogge tra sabato e domenica, sono previste nevicate, ma "solo sulle cime più elevate, difficilmente sotto i 1000 metri. Un po' di neve la si potrebbe vedere a quote più basse forse nella prossima settimana, ma su quello c'è ancora un po' di incertezza", conclude il meteorologo.