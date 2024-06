In arrivo la prima ondata di caldo africano: si sfioreranno i 40 gradi

Un campo di alta pressione d’origine africana sarà l’assoluto protagonista del tempo meteorologico sull’Italia durante i prossimi giorni. "Anche in Emilia Romagna infatti, le temperature sono previste in vistoso aumento sia nei valori minimi che nei valori massimi per l’arrivo di aria molto calda dal nord Africa" spiega Gaetano Genovese, meteorologo e responsabile degli eventi scientifici di 3B Meteo.

"In un contesto di cielo prevalentemente sereno o al più velato, i valori di temperatura potranno raggiungere i 38°C nelle zone di pianura durante le giornate di giovedì e venerdì - continua l'esperto - Nel fine settimana è attesa una diminuzione delle temperature che si manterranno comunque al di sopra dei 30°C sulle località di pianura".

Entrando nel dettaglio per Ravenna, è previsto caldo in intensificazione durante i prossimi giorni. Già da mercoledì, infatti, le temperature massime toccheranno valori fino a 34°C/35°C fino a portarsi a 36°C nella giornata di venerdì. Nel fine settimana è attesa una diminuzione delle

temperature grazie all’arrivo di aria più fresca e instabile.