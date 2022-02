Vortice freddo nel weekend: Romagna a rischio neve anche a bassa quota

Dopo il tepore delle ultime giornate, torna il freddo. L'ultimo weekend di febbraio vedrà condizioni di tempo perturbato, con possibilità di nevicate anche a bassa quota. Fino a giovedì le giornate trascorreranno prevalentemente all'insegna della stabilità atmosferica, con temperature massime che non andranno oltre i 12°C. Successivamente una circolazione d'aria fredda ed instabile dall'Artico determinerà una fase di maltempo dai connotati invernali, con precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso anche a bassa quota.

L'Emilia Romagna risentirà quindi degli effetti di un vortice freddo centrato sul Tirreno ed alimentato dalle correnti dal nord Europa. Il servizio meteorologico dell'Arpae informa che sono attese "precipitazioni diffuse fino alla giornata di domenica, che potranno risultare particolarmente abbondanti in area appenninica, dove potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari". Per un miglioramento bisogna attendere lunedì. La primavera meteorologica potrebbe esordire con un'altra perturbazione tra mercoledì 2 e giovedì 3 marzo, con nuove chance di nevicate a bassa quota.