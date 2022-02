San Valentino freddo: in Romagna torna la pioggia e anche la neve

L'Emilia Romagna si avvia verso un weekend nel complesso stabile e soleggiato, che seguirà una brevissima fase instabile durante la serata di venerdì quando è attesa qualche pioggia sparsa un po' ovunque sulla regione. "Sabato sarà soleggiato, mentre domenica ci saranno più nuvole, ma senza fenomeni", esordisce il meteorologo di 3bmeteo.com Andrea Colombo, che anticipa la discesa di "aria più freddada sabato con netto calo delle temperature, in attesa di una perturbazione più decisa che arriverà lunedì".

"La previsione per San Valentino presenta già una buona affidabilità, tuttavia - vista la distanza temporale - potrà essere soggetta a qualche variazione di carattere locale", spiega Colombo. Il giorno dedicato agli innamorati vedrà "piogge e rovesci, ma anche un calo della quota neve sul piacentino, dove localmente potrà cadere qualche fiocco anche in pianura. Le condizioni atmosferiche potrebbero rimanere perturbate anche martedì, specie sulla Romagna, con precipitazioni a carattere nevoso anche fin sotto i 1000 metri".

Quel che è più importante è che si rivedrà la pioggia: su Ravenna potrebbero cadere una decina di millimetri. "Tuttavia - puntualizza Colombo - sarà un episodio fine a sè stesso: questa perturbazione infatti da sola non risolverà il deficit idrico in cui versa la Regione, anzi a seguire rimonterà l'alta pressione con tempo nuovamente stabile e secco, ma anche ritorno di nebbie in pianura soprattutto lungo il Po".