Raffiche oltre gli 80 chilometri orari: scatta l'allerta meteo per il vento

Venti e temporali attraversano il territorio ravennate. Nella giornata di venerdì sono previsti infatti venti di burrasca forte (75–88 Km/h) da sud-ovest su tutte le aree montane regionali e burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree collinari con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Per questo motivo Arpae e l'Agenzia regioanle per la sicurezza territoriale e la protezione civile hanno diramato un'allerta meteo "gialla" che riguarda anche parte della provincia ravenate. L'allerta in collina riguarda anche lo sviluppo di temporali di forte intensità.