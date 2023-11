Raffiche di vento dalla montagna fino alla costa: emessa l'allerta meteo

Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 16 novembre, alla mezzanotte di domani, venerdì 17, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta numero 154 per vento emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

Dalle ore pomeridiane-serali di giovedì, si legge nell'avviso, sono previsti venti sud-occidentali, di burrasca forte (75-88 Km/h) sulle aree montane centro-orientali e di burrasca moderata (62-74 Km/h) sulle aree montane occidentali e sulle aree collinari centro-orientali con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Nelle prime ore di venerdì sono previsti residui rinforzi sud-occidentali di vento fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) in rapida attenuazione; nelle ore mattutine nuovi rinforzi da nord-ovest fino a burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo i settori costieri e sulla pianura romagnola in attenuazione dalle ore pomeridiane.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati. Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.