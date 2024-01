Raffiche di vento oltre gli 80 km orari: scatta l'allerta 'gialla' in collina

Arriva una nuova allerta meteo per il territorio ravennate. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha infatti diramato un'allerta "gialla" per vento che riguarda la giornata di giovedì, quando sono previsti venti da sud-ovest di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sulle aree montane e collinari centro-orientali, con valori fino a burrasca forte (tra 74 km/h e 88 km/h) sulle aree di crinale dell'appennino romagnolo. L'allerta riguarda in particolare le aree collinari e montane della provincia di Ravenna.