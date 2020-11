Rapida ondata di maltempo: vento forte in appennino e mare agitato, scatta l'allerta

Si rivede la pioggia in Romagna dopo un lungo periodo senza precipitazioni. Una perturbazione atlantica è riuscita a penetrare il blocco dell'alta pressione e ad inserirsi nel Bacino del Mediterraneo, favorendo un peggioramento delle condizioni atmosferiche che tenderanno ad esaurirsi già nella nottata tra lunedì e martedì. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per vento per la fascia appenninica e gialla per stato del mare.

Si legge nell'avviso: "Nella seconda parte della giornata di lunedì il transito di una perturbazione in rapido spostamento verso sud-estd eterminerà una rotazione del vento da nord-nord-est. I valori massimi del vento potranno risultare pari a Beaufort 9ossia maggiori o uguali a 74 Km/h con caratteristiche di raffica lungo le aree di crinale; mentre sul settore costiero sonoprevisti valori moderati con intensità maggiore sul mare. Il moto ondoso è previsto in aumento e, a partire dalla tarda serata, il mare risulterà localmente agitato, in attenuazione nel corso della mattinata di martedì".

Martedì e mercoledì trascorreranno all'insegna della stabilità, ma nella giornata di giovedì l'approssimarsi di un sistema perturbato determinerà un'intesificazione della nuvolosità e precipitazioni più significative tra venerdì e sabato, con possibilità di nevicate lungo i rilievi. Le precipitazioni serviranno a rifornire di "oro blu" la diga di Ridracoli, il cui volume è sceso a 10,89 milioni di metri cubi, pari a poco meno del 33% sul totale. Le temperature sono attese in diminuzione tra martedì e mercoledì, con le minime che oscilleranno tra 5 e 9°C, mentre le massime saranno comprese tra 12 e 15°C. Un'ulteriore calo termico è atteso venerdì, soprattutto per quanto concerne le massime.