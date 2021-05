Romagna sferzata da raffiche di vento: nuova allerta meteo

La Romagna sferzata da raffiche di vento. Ad attivare "un flusso consistente di correnti sud-occidentali è l'arrivo di una perturbazione atlantica", che interesserà prevalentemente il nord-ovest. Con questo scenario, informa la Protezione Civile, "si prevedono venti di burrasca moderata da sud-ovest su tutta la fascia appenninica e collinare". Ragion per cui è stata attivata una nuova allerta "gialla", estesa anche alla giornata di venerdì. "Si prevede infatti la persistenza dei venti di burrasca moderata da sud-ovest su tutta la fascia appenninica e collinare, in attenuazione dal pomeriggio", viene comunicato. Inoltre non si escludono rovesci sui crinali appenninici, "per cui si potrebbero verificare criticità localizzate nel reticolo idrografico minore".

Venerdì si prevede nuvolosità irregolare, localmente più compatta e associata a deboli e isolati piovaschi, più probabili sui rilievi ma potranno interessare sporadicamente anche le aree di pianura. Le temperature minime oscilleranno tra 11 e 14°C, mentre le massime potranno raggiungere punte di 24°C. Non sono attese variazioni di rilievo per la giornata di sabato. A seguire, informa l'Arpae, "la rimonta di un promontorio anticiclonico determinerà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato nelle giornate di domenica e lunedì; nei giorni successivi, per l'approfondimento e la traslazione verso la Penisola Italiana di una saccatura atlantica, il territorio regionale verrà interessato da condizioni di tempo perturbato, con piogge diffuse e temperature in diminuzione".