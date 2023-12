Sarà una Santa Lucia senza neve, ma molto ventosa: nuova allerta meteo

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato per mercoledì un'allerta meteo, "gialla" per la fascia pianeggiante e "arancione" per l'entroterra. Nel dettaglio, "è previsto un aumento della ventilazione da sud-ovest in particolare lungo i rilievi del settore centro-orientale con venti che potranno raggiungere intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) con raffiche anche di intensità superiore. Venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) potranno interessare inoltre il crinale appenninico centrale e l'area pedecollinare centro-orientale con possibili raffiche di intensità superiore". La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni.

Il mercoledì di Santa Lucia non sarà soleggiato, ma grigio, con possibili deboli precipitazioni a bagnare i rilievi. Le temperature minime oscilleranno tra 6 e 8°C, mentre le massime si annunciano al di sopra della media del periodo, con valori tra 9 e 17°C. Giovedì esordirà con cielo nuvoloso e possibili pioviggini, ma la tendenza è per un graduale rasserenamento del cielo. Non si esclude la presenza di foschie nella prima mattinata in rapido sollevamento. Le temperature sono attese in diminuzione, con le minime tra 2 e 6°C e le massime tra 8 e 10°C.

La ventilazione sarà prevalentemente debole, dai quadranti occidentali. Nei giorni a seguire l'ingresso di aria fredda e secca da nord-est, informa l'Arpae, "apporterà condizioni di tempo stabile con un sensibile calo delle temperature, soprattutto nei valori minimi, con gelate diffuse nelle ore notturne e mattutine. Le temperature saranno in lieve ripresa dalla giornata di lunedì per l'arrivo di un campo di alta pressione di origine atlantica".