Temporali all'orizzonte e calo delle temperature: nuova allerta meteo

Peggioramento atmosferico all'orizzonte nel ravennate. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo per "temporali". Un flusso di aria umida e instabile investirà anche la Romagna, determinando dal pomeriggio di martedì, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae nel suo bollettino, "precipitazioni moderate, localmente anche a carattere temporalesco". Il tutto sarà accompagnato da un abbassamento delle temperature, con le massime attese tra 12 e 14°C e ventilazione debole-moderata dai quadranti orientali.

La Protezione Civile spiega che "il veloce transito di un fronte freddo apporterà condizioni di instabilità sul nostro territorio regionale con associati rovesci anche a carattere temporalesco più probabili sul settore centro-orientale della regione dove sono previsti temporali di forte intensità". Mercoledì mattina sono attese le ultime precipitazioni, con i fenomeni che tenderanno rapidamente ad esaurirsi. Cena, quindi, per chi vorrà garantita all'aperto, in quando sono attesi ampie zone di sereno. Le temperature massime sono inoltre previste in aumento, tra 15 e 19°C. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, sono previste "condizioni di variabilità con giornate prevalentemente soleggiate in pianura e locali rovesci pomeridiani più frequenti sui rilievi. Le temperature in aumento con valori massimi attorno i 20 gradi".

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati.