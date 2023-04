Temporali forti all'orizzonte: scatta una nuova allerta meteo

Dalla mezzanotte di oggi, mercoledì, alla mezzanotte di domani, giovedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 42, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

A partire dalle prime ore di giovedì sono previste condizioni d'instabilità, con temporali localmente forti, sulle zone di pianura settentrionale. Le precipitazioni tenderanno a interessare l'intero territorio regionale nel corso della giornata, con fenomeni forti soprattutto sulle zone di pianura. Esaurimento delle precipitazioni nella sera.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.