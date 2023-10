Temporali in arrivo nell'entroterra e in collina: allerta meteo 'gialla'

Temporali all'orizzonte nell'entroterra e sulle colline della provincia di Ravenna. La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo "gialla" per temporali, valida dalla mezzanotte di mercoledì 18 ottobre fino alla mezzanotte di giovedì 19.

Per la giornata di mercoledì, si legge nell'avviso, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili su fascia appenninica. Non si escludono inoltre temporali localizzati nelle zone non coperte da allerta.