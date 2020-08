Temporali in vista all'orizzonte: scatta l'allerta meteo

Rapida ondata di maltempo in transito martedì sulla Romagna. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto alla mezzanotte di martedì 18 per temporali e frane, specificando che "flussi occidentali atlantici determineranno una moderata-forte instabilità sulla nostra regione con temporali organizzati associati a rovesci di pioggia localmente anche intensi. I fenomeni saranno accompagnati da fulminazioni, raffiche di vento e localmente potranno assumere carattere grandinigeno".

Il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "cielo in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni irregolari che interesseranno l'intero territorio regionale e risulteranno a carattere di rovescio anche temporalesco. Attenuazione dei fenomeni in serata". Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime comprese tra 29 e 33 gradi. I venti soffieranno deboli-moderati dai quadranti settentrionali in pianura, da sud-ovest sui rilievi. Temporanei rinforzi legati ai fenomeni temporaleschi in atto. Il mare sarà poco mosso.

Mercoledì sono attese condizioni cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio rovesci sparsi lungo la dorsale appenninica, in esaurimento serale. Le temperature sono previste in aumento. A seguire, "un promontorio interciclonico di origine africana manterrà condizioni di tempo stabile fino alla giornata di sabato, quando correnti occidentali inizieranno ad interessare il nord Italia. Temperature in progressivo aumento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati. La Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria ordinanza n°02/2014 che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.