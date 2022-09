Ultima settimana di caldo, poi arriva l'autunno: temporali e crollo delle temperature

L’ennesima e forse l’ultima ondata di caldo africano sta interessando e interesserà l’Emilia Romagna fino a venerdì. Le temperature saliranno fino a toccare i 33-34°C a metà settimana, spiega il meteorologo di 3bmeteo Federico Brescia. Si starà meglio solo in Appennino, ma anche qui avremo valori ampiamente sopra la media del periodo.

Per quanto riguarda le condizioni del cielo, avremo maggiore nuvolosità a partire da mercoledì e tra giovedì e venerdì sono attesi rovesci sparsi, specie sui rilievi, dove si potranno avere anche fenomeni a carattere temporalesco. Più stabile sulle aree pianeggianti.

La novità però è che nel weekend potrebbe arrivare la prima aria fresca, quasi fredda, dall’Est Europa. E’ ancora una tendenza che necessita di ulteriori conferme, ma i modelli da qualche giorno mostrano questo cambio di scenario con un deciso calo delle temperature, anche di 7-8°C, e temporali, anche forti, nella giornata di sabato.

Nel ravennate, in particolare, per martedì si prevede cielo sereno con temperature massime tra 29 e 31°C. Mercoledì con cielo a tratti nuvoloso per velature estese e temperature massime tra 31 e 33°C. Giovedì, infine, tempo stabile con cielo sereno, temperature massime tra 31 e 33°C.