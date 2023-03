Venti oltre gli 80 chilometri orari: nuova allerta "arancione" in Romagna

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "arancione" per vento per la fascia pedemontana. Mercoledì, si legge nell'avviso, "un intenso flusso di correnti sud-occidentali interesserà la nostra regione. Sugli Appennini centrali sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 e 74 km/h) e temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore; sugli Appennini orientali sono previsti di intensità superiore (venti di burrasca forte tra 74 km/h e 88 km/h). L'aumento della ventilazione è atteso in particolare nella seconda parte della giornata".

Le altre principali notizie del 7 marzo

In fuga sull'auto con targa clonata: sparatoria da film nella notte

Il cane finanziere fiuta la droga che l'automobilista aveva a casa

Il sindaco al presidio di fronte all'Ausl: "La sanità sta andando a sbattere, è il momento di reagire"

Sfruttamento e lavoro nero: sospese due attività e denunciato un imprenditore