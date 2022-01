Venti di burrasca e mare agitato: scatta l'allerta meteo

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha emesso un'allerta meteo valida dalla mezzanotte di martedì fino alla mezzanotte di mercoledì. Per martedì 11 gennaio è prevista un’intensa ventilazione da nord-est che interesserà la fascia costiera, in particolare dal pomeriggio/sera e il crinale appenninico per l'intera giornata, con venti di burrasca moderata (62-74 km/h) e temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. Mare al largo da molto mosso o agitato fin dalle prime ore del mattino e in nuova intensificazione in serata. Le previsioni dell’altezza dell’onda sotto costa e del livello del mare sono sotto i valori di soglia per l’allertamento, tuttavia non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.