Venti di burrasca e rischio erosione sulla costa: nuova allerta meteo 'gialla'

La Protezione Civile ha diramato una nuova allerta meteo 'gialla' idrogeologica-idraulica valida da mezzogiorno di sabato 25 novembre alla mezzanotte di lunedì 27 novembre, valida su tutta la costa romagnola.

Per la giornata di sabato, si legge nell'allerta, sono previsti, nelle ore pomeridiane con attenuazione in serata, venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-ovest con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore lungo la costa romagnola, in particolare nel riminese, associati a mare agitato al largo. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione e/o di inondazione marina più probabili sulla costa romagnola per condizioni di onda sotto costa prossima al livello di soglia. Per domenica non si prevedono fenomeni significativi ai fini dell'allertamento.