Venti di burrasca e temporali: nuova allerta meteo nel ravennate

Nuova allerta vento e temporali 'gialla' nel ravennate, valida dalla mezzanotte di oggi, lunedì 13 marzo, alla mezzanotte di domani, martedì 14 marzo. Nell'allerta, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna, si legge che per martedì 14 marzo sono previste precipitazioni localmente anche a carattere di rovescio e temporale, più probabili sui rilievi centro-occidentali nella prima parte della giornata e sulla pianura centro-orientale nella seconda parte. Sono inoltre previsti venti di burrasca forte (75 km/h-88 km/h) sull'intero crinale appenninico e venti di burrasca moderata (62 km/h -74 km/h) sulle zone collinari dell'intera regione.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati.