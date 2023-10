Venti di burrasca e temporali: si annuncia un martedì di maltempo, scatta l'allerta meteo

Una nuova ondata di maltempo sta per attraversare anche la Romagna, con vento forte sul crinale e piogge localmente abbondanti. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per temporali e per vento per le zone di alta collina, che diventa "arancione" per le aree montuose.

Per martedì, si legge nell'avviso, "sono previsti temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul crinale appenninico occidentale al mattino ed sul settore centro-orientale dal pomeriggio-sera che possono generare diffusi ruscellamenti sui versanti, fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1".

Nell'avviso viene aggiunto come siano previsti inoltre "venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) da sud-ovest con temporanee raffiche di intensità superiore lungo i rilievi. Sul crinale appenninico centrale ed orientale si potranno raggiungere valori di burrasca forte (75-88 chilometri orari). Venti forti (50-61 chilometri orari) sono attesi anche lungo la fascia costiera". La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione tra le quali in questo caso fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna