Venti di burrasca, rischio frane e inondazioni: allerta meteo per il weekend

Scatta una nuova allerta meteo della Protezione Civile per il vento anche nella provincia di Ravenna. Nella mattina di sabato 11 marzo è prevista ventilazione sostenuta da sud-ovest con venti che raggiungeranno intensità di burrasca moderata (62-74 Km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su fascia appenninica orientale.

Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui rilievi montuosi caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e interessati da parziale fusione della neve presente al suolo. Nella notte fra sabato e domenica non si escludono localizzati fenomeni di erosione e di inondazione marina sulla costa ferrarese, per combinazione di alta marea e moto ondoso.