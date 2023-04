Venti forti e mare in burrasca: nuova allerta meteo nel Ravennate

Vento e mare forte continuano a preoccupare. Dalla mezzanotte di lunedì 3 alla mezzanotte di martedì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta numero 37, gialla per vento e stato del mare, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Si ricorda che è in vigore fino alla mezzanotte di lunedì l’allerta 36 arancione per vento, gialla per stato del mare e criticità costiera.

Per la giornata di martedì si prevedono venti provenienti da nord-est di burrasca moderata (62-74 Km/h), con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul crinale appenninico orientale e settore costiero. Si prevede mare agitato con altezza dell'onda tra 2,5 e 3,2 metri. Non si escludono localizzati fenomeni di erosione lungo la costa.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna; sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati, non accedere a moli e dighe foranee.