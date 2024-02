Venti intensi sull'appennino: scatta l'allerta meteo 'gialla'

Preocuupazione per i venti forti sul crinale appenninico. Arpae e l'agenzia regionale di Protezione civile diramano quindi un'allerta meteo 'gialla' valida per la giornata di venerdì 9 febbraio. Sul territorio romagnolo le precipitazioni localmente interesseranno le relative zone collinari. Sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest, con rinforzi e/o raffiche di intensità superiore sull'intera fascia Appenninica. L'allerta meteo riguarda in particolare i comuni del comprensorio faentino.