Vento fortissimo e innalzamento dei fiumi continuano a far paura: prorogata l'allerta meteo

Vento fortissimo e innalzamento dei fiumi continuano a far paura alla Romagna. Dalle 12 di oggi, domenica 5 novembre, alla mezzanotte sempre di oggi è attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta numero 148 per criticità idraulica e vento, gialla sulla costa e arancione nell'entroterra, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. Per domani allerta gialla nella zona della Bassa Romagna per criticità idraulica.

Le piene di Taro, Parma, Secchia, Panaro, Reno e Santerno transiteranno nei tratti vallivi con livelli idrometrici prossimi o superiori alla soglia 2, si legge nell'allerta. La piena del Ronco si propagherà nel tratto vallivo con livelli idrometrici prossimi o superiori alla soglia 1. Nelle zone montane saranno ancora possibili ruscellamenti, localizzati fenomeni erosivi sul reticolo minore e fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.

Per la giornata di lunedì 6 novembre sono previsti venti di burrasca moderata (tra 62 km/h e 74 km/h) sugli Appennini centro-occidentali, in attenuazione nel corso della giornata. Nelle zone montane saranno ancora possibili localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.