Vento e pioggia fanno innalzare il livello del mare e dei fiumi: allerta meteo 'gialla'

Dalla mezzanotte di oggi, martedì 21 novembre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 22, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 155, per criticità idrogeologica, idraulica, vento, stato del mare e criticità costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

Per la giornata di domani, si legge nell'allerta, si prevedono precipitazioni moderate lungo i rilievi e fascia collinare del settore orientale, persistenti sulla Romagna, in esaurimento dal pomeriggio. Le precipitazioni possono generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 sul settore orientale della regione. Si prevede inoltre un rinforzo della ventilazione proveniente da est con raffiche di burrasca moderata (62-74 Km/h) lungo la fascia costiera. Il mare risulterà molto mosso o agitato e sottocosta determinerà possibili fenomeni di erosione e/o di inondazione marina.

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; non accedere a moli e dighe foranee e prestare particolare attenzione nel caso in cui si acceda alle spiagge, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati.

Si ricorda che il Comune di Ravenna si è dotato del servizio di informazione telefonica Alert System, che può essere impiegato per diffondere comunicazioni di protezione civile e di pubblica utilità a tutta la cittadinanza. Si invitano quindi ad iscriversi al servizio coloro che ancora non lo avessero fatto, registrandosi attraverso il modulo presente al link https://registrazione.alertsystem.it/ravenna.