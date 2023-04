Vento forte, temporali e possibili nevicate in quota: in arrivo una fase instabile

L'Appennino potrebbe tornare a tingersi di bianco. Il transito di un minimo depressionario, che determinerà una fase di marcato maltempo soprattutto sull'Italia nord-occidentale, porterà instabilità anche sulla Romagna. Nella seconda parte della giornata di giovedì il transito di un minimo depressionario darà luogo a precipitazioni sul settore centro-occidentale anche a carattere di rovescio temporalesco, tanto che è attiva un'allerta "gialla" per temporale e vento. Nelle ore serali e notturne si prevedono deboli precipitazioni nevose a quote attorno a 800/900 m e acqua mista a neve attorno a 500/600 m. Si prevede una ventilazione intensa di burrasca moderata (62-74 Km/h) o d'intensità superiore sull'area appenninica dai quadranti meridionali e associata ai fenomeni temporaleschi sulle aree di pianura.

Per la giornata di venerdì, informa la Protezione Civile, "si prevedono condizioni di instabilità associate a precipitazioni diffuse e ventilazione di intensità tra moderata e forte (inferiore a 62 chilometri orari). Non si esclude la possibilità di isolati fenomeni temporaleschi, più probabili sul settore centro-orientale, con raffiche e fulminazioni associate". Sui rilievi saranno possibili nevicate al di sopra degli 800 metri. La tendenza è per un'attenuazione dei fenomeni. Le temperature minime saranno in diminuzione, comprese tra 6 e 8 gradi, mentre le massime oscilleranno attorno ai 15°C. I venti soffieranno inizialmente moderati occidentali con qualche raffica di intensità superiore, tendenti a disporsi da sud-ovest dal pomeriggio a partire dai rilievi.

Le piogge torneranno a bagnare la Romagna dalla serata di sabato. Le temperature minime sono attese in aumento e comprese tra 9 e 11 gradi, mentre le massime in diminuzione con valori tra 15 e 17 gradi. I venti saranno deboli orientali, tendenti a rinforzare in serata da nord-est sulla costa e sul crinale appenninico centro-occidentale. "Il permanere di una circolazione ciclonica in via di attenuazione porterà ancora condizioni di instabilità anche domenica e lunedì, con piogge più probabili sui settori centro-orientali ed in particolare in Romagna", informa il servizio meteorologico dell'Arpae. NMartedì e mercoledì, informa l'Arpae, "è atteso un miglioramento, pur in un contesto di variabilità, con precipitazioni assenti o al più deboli ed isolate. Le temperature tenderanno lentamente a risalire per portarsi su valori prossimi alle medie del periodo".