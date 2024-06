Dopo i violenti temporali rimane alta l'attenzione su fiumi e frane: nuova allerta 'gialla'

Dopo i violenti temporali di ieri c'è ancora preoccupazione in tutto il territorio regionale e anche nel Ravennate per lo stato dei fiumi e per il rischio di frane. Per questo la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo 'gialla' per temporali, piene dei fiumi e frane valida fino alla mezzanotte di mercoledì. "Nel pomeriggio di oggi martedì 25 giugno - si legge nell'allerta - sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centrale della regione, in esaurimento dalla sera". Inoltre "Nelle zone montane e collinari della regione sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori".

Per la giornata di domani mercoledì 26 giugno, non sono previsti fenomeni meteo significativi ai fini dell'allertamento. Tuttavia permarrà l’allerta gialla per criticità idraulica anche in conseguenza dei fenomeni che stanno interessando e interesseranno la restante parte della regione. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati; prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato).