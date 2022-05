Un maggio da caldo record: e nel weekend le temperature si alzano ancora

E' in arrivo un weekend estivo, con giornate pienamente soleggiate e temperature che durante le ore centrali del giorno nel ravennate potranno raggiungere valori fino a +30°C in prossimità nella costa, mentre saranno più elevate nell'entroterra. Prosegue l'anomala ondata di caldo sulla Romagna. E il meteorologo di 3bmeteo.com, Alessandro Conigliaro, annuncia che "proseguirà anche ad inizio della prossima settimana, ma con caldo in graduale diminuzione grazie all'arrivo di una goccia fredda da ovest che porterà maggiore variabilità, specie in Appennino e temperature in linea con la media del periodo. Clima più ventoso tra lunedì e martedì con raffiche di garbino fino a 45-50 km/h.

Responsabile di questa fase particolarmente calda è la presenza di un robusto campo di alta pressione che sta portando bel tempo ovunque e un clima decisamente estivo, con valori massimi che negli ultimi giorni hanno raggiunto e superato i +30°C in diverse località della pianura. Nei prossimi giorni il copione rimarrà sempre lo stesso, con giornate pienamente soleggiate e temperature che si manterranno al di sopra della media del periodo, registrando anomalie fino a +4/+6°C.

Il picco è atteso nel fine settimana, quando raggiungeremo l'apice di questa nuova ondata di caldo con possibili nuovi record stagionali e valori massimi che raggiungeranno punte fino a +35°C in pianura, mentre rimarranno più contenuti sui rilievi dove non si esclude della locale variabilità diurna ma con basso rischio di precipitazioni. Per la fine del caldo anomalo bisognerà attendere almeno fino a metà della prossima settimana, quando una goccia fredda proveniente da ovest allenterà la morsa del caldo riportando i valori in linea con la media del periodo.