Weekend perturbato, freddo e ventoso: scatta l'allerta meteo

Si annuncia un sabato a tratti perturbato, ventoso e con calo termico che riporterà anche un po' di neve sui rilievi. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta vento per vento e mare mosso. "Il passaggio di una saccatura proveniente dal nord europa determinerà una moderata instabilità nella prima parte di sabato - si legge nell'avviso - Si prevede, per la prima mattina, un'intensificazione della ventilazione da est, nord-est sulle zone costiere e sul mare che avrà intensità pari a burrasca moderata. Il mare sarà molto mosso, agitato al largo (altezza d'onda attorno a 2,5 metri) con direzione d’onda da nord-est".

"Sono previste inoltre, deboli piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio (occasionalmente nevose attorno agli 800 metri) in esaurimento dalla tarda mattinata - annuncia la Protezione Civile - Il moto ondoso atteso è sotto la soglia di criticità costiera, tuttavia non si escludono locali fenomeni erosivi lungo i litorali". La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni.