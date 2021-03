Qualità, originalità, stile. Il Made in Italy è questo e molto di più

Quando si cita un prodotto “Made in Italy”, l’associazione immediata è con l’elevata qualità e con l’estro che caratterizzano i professionisti del Bel Paese.

Una dicitura che diventa un vero e proprio segno distintivo, garanzia di eccellenza.

Il marchio Made in Italy è rinomato non solo in Italia, ma in tutto il mondo e riveste grande importanza nell’economia internazionale: offre infatti molte opportunità lavorative a livello di importazioni ed esportazioni.

Inoltre, dato il suo valore, spesso il Made in Italy è oggetto di tentativi di imitazione.



Il motivo di tanto interesse e apprezzamento anche all'estero è semplice: avere l’opportunità di aggiudicarsi un pezzo Made in Italy, che si tratti di abbigliamento, arredamento o altro, vuol dire ottenere qualcosa di davvero unico.

Tali prodotti sono fatti con cura, attenzione, professionalità, artigianalità. Non solo: si fregiano, anche, di tratti distintivi quali innovazione, qualità e originalità.

La cultura e lo stile italiani traspaiono anche dal prodotto più semplice.

Arredare con un tocco “Made in Italy”

Il Made in Italy è uno degli aspetti che fa apprezzare Original Parquet, azienda italiana che, da oltre 27 anni, produce parquet di elevata qualità.

Artigianalità e tecnologia sono il binomio vincente per le creazioni di parquet eccellenti e dallo stile inconfondibile: i prodotti di Original Parquet sono il risultato del connubio fra tocco artigianale e continua ricerca ed applicazione della tecnologia in ogni processo produttivo.

La grande passione e l’attenzione dedicata ad ogni parte della filiera, unita alla capacità di reinventarsi continuamente, ha permesso di produrre, sempre, parquet di tendenza e grande eleganza, caratterizzati da originalità e da uno stile unico.

Attenzione ad ogni dettaglio

Per raggiungere i propri traguardi, Original Parquet si preoccupa che i propri prodotti siano, oltre che qualitativamente elevati, anche a basso impatto ambientale e sicuri per chi li utilizza.

Per questo, ha scelto di utilizzare essenze legnose provenienti da foreste e boschi europei gestiti in maniera sostenibile e responsabile, certificate FSC 100% (Forest Stewardship Council).

Inoltre, i pavimenti vengono trattati con vernici a base acqua e monomer free, oppure con oli naturali che utilizzano come componenti materie prime rinnovabili. Le vernici all’acqua e le colle utilizzate sono classificate nella categoria E1.

Questo ha permesso di ottenere la certificazione “Zero Formaldeide”.

In questo modo, chi acquista un parquet di Original Parquet ha la garanzia di vivere in un ambiente salubre.

Infine, trucioli, segatura e scarti di lavorazione costituiscono per l’Azienda una fonte di riciclo naturale.

L'ecosostenibilità è un valore importante, soprattutto oggi che la consapevolezza dell’impatto ambientale che ogni comportamento ha è in aumento.

Parquet belli e di qualità, dunque, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Tecnologia all’avanguardia a servizio della qualità

Gli standard elevati vengono mantenuti anche grazie ai continui aggiornamenti tecnologici effettuati, per rimanere sempre all'avanguardia.

L’intera area produttiva è stata dotata delle più moderne tecnologie impiantistiche aderenti alla filosofia dell’“Industria 4.0”.

Tutti i macchinari sono interconnessi tra loro, consentendo autodiagnostica e manutenzione preventiva, gestito dalla rete di software aziendale.

Le informazioni, sia a livello produttivo che di sicurezza sul lavoro, sono costantemente disponibili.

Per conoscere meglio Original Parquet, è possibile visitare il sito.

È anche disponibile la pagina Facebook dedicata, dove scoprire curiosità inerenti al parquet, nonché tutte le novità proposte.



