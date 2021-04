Attenzione all’ambiente: le certificazioni attestano il reale impegno delle aziende

La sostenibilità è uno degli aspetti cui le aziende prestano sempre maggiore attenzione, data la crescente sensibilità riguardante l’argomento.

Le persone, infatti, tendono a prediligere i prodotti di imprese che, oltre alla qualità, prestano attenzione al proprio modello di business, optando per uno più sostenibile.



A supportare questo trend, si accompagna anche l’Agenda 2030, stilata dai governi dei 193 paesi membri dell’Onu, che propone un programma di 169 obiettivi da perseguire entro il 2030, appunto.

Questi obiettivi riguardano il raggiungimento di un tipo di produttività che sia maggiormente sostenibile in tutti i suoi aspetti: produttivo, ambientale e sociale.



Quindi, le aziende davvero virtuose, che hanno fatto propri questi propositi, si sono impegnate in tal senso.

Certo è che, per garantire la reale efficacia del proprio operato, la certificazione di enti terzi ha molto più valore, data l’imparzialità di cui godono.

Tali enti sono infatti riconosciuti a livello europeo o, in alcuni casi, globale, e si occupano di garantire, previ attenti e costanti controlli, che le aziende sottoposte a verifiche rispettino stringenti criteri strutturali, funzionali, etici e ambientali.



In tal senso, Original Parquet, eccellenza del parquet Made In Italy, si fregia di diverse certificazioni, che garantiscono il valore del lavoro svolto, dei materiali e delle tecniche utilizzati.

Certificazioni: garanzia di eccellenza

In ambito di ecosostenibilità, Original Parquet ha ottenuto la certificazione internazionale FSC®; il legno utilizzato proviene dunque da foreste gestite in maniera corretta e responsabile, seguendo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Ciò si traduce non solo nella tutela dell’ambiente, ma anche nell’apporto di vantaggi reali a popolazioni, comunità locali e lavoratori, migliorandone le condizioni sociali ed economiche del territorio.



Nel 2016 Original Parquet ha ottenuto anche la certificazione PEFC™, iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale.

Essa coinvolge i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, i consumatori finali, gli utilizzatori, i liberi professionisti del mondo dell'industria del legno e dell'artigianato.



Altra importante certificazione riguarda il rilascio di formaldeide, una sostanza tossica che si annovera tra i maggiori responsabili dell’inquinamento di interni.

Ecco perché ha grande valore l’attestazione della produzione a “zero formaldeide”, che garantisce l’assenza di formaldeide nei collanti, nei pannelli multistrato e in tutte le parti che compongono i pavimenti.

Dunque, nei pavimenti di Original Parquet non ci sono emissioni che possano danneggiare né chi produce il parquet, né chi lo vive tutti i giorni.



L’eccellenza dei pavimenti è garantita, anche dall’alta qualità delle finiture, resistenti al fuoco (BFL S1), nonché la resistenza del legno all’assorbimento di sostanze come detergenti e batteri, grazie al trattamento “ASEPTICA”.



L’elevata calpestabilità dei parquet, inoltre, garantisce la loro resistenza e durata nel tempo. Grazie all’adesione alla normativa Uni 11622- 1, infatti, Original Parquet ha ottenuto il massimo grado di idoneità nei riguardi di un trattamento di protezione superficiale “alta frequentazione”.



L’Azienda continua ad applicarsi in tal senso, cercando di migliorarsi costantemente, investendo anche in tecnologie innovative e all’avanguardia, che consentono di offrire prodotti sempre più funzionali, ecosostenibili e raffinati, seguendo la filosofia dell’Industria 4.0.

Un’Azienda che porta il Made in Italy nel mondo

Il made in Italy trova espressione in tutti i prodotti offerti da Original Parquet, azienda che si impegna, da oltre 25 anni a proporre parquet di qualità, ecosostenibili e con lo stile inconfondibile che caratterizza l’Azienda.

Original Parquet ha sede nel cuore della Romagna, ma la professionalità, l’impegno e la competenza dell’Azienda l'hanno resa un punto di riferimento sia in Italia che all’estero.

Qualità, originalità e attenzione ai dettagli rendono ogni parquet un pezzo unico, in grado di valorizzare la propria abitazione.



Original Parquet continua il suo percorso di eccellenza e innovazione, mantenendosi sempre competitiva e al passo coi tempi.

Sul sito sono disponibili tutte le informazioni riguardanti le certificazioni e molto altro; inoltre, sulla pagina Facebook si può rimanere sempre aggiornati sulle novità dell’Azienda.

Gallery