Le certificazioni del legno: garanzia di qualità

Il parquet, pavimentazione di design che da anni dona un tocco glamour alle nostre abitazioni, è un elemento d’arredo senza tempo e che non passa mai di moda.

I suoi numerosi pregi lo rendono una scelta azzeccata se si vuole migliorare la qualità dell’arredamento.

Il legno inoltre, contribuisce a rendere la nostra casa più sostenibile, più silenziosa e contribuisce all'aumento della classe energetica.

Ma le pavimentazioni in legno non sono tutte uguali: oltre alle naturali differenze dovute alle venature del legno, un elemento fondamentale da tenere in considerazione sono le certificazioni, che permettono di capire se il prodotto che si andrà a posare sarà controllato e certificato da enti terzi, oltre che bello da vedere.

Le diverse tipologie di certificazioni del legno

FSC: certifica la provenienza del legno da foreste gestite secondo rigorosi standard che hanno l’obbiettivo di garantire la tutela dell’ambiente, degli alberi e delle comunità locali.

PEFC: garantisce la sostenibilità della gestione dei boschi da dove proviene il legno e la rintracciabilità dei prodotti derivati dal legno una volta trasformati e commercializzati.

Rilascio Formaldeide: garantisce un basso rilascio di formaldeide presente nei collanti che vengono utilizzati nella posa delle pavimentazioni.

Screening (VOC): è la misurazione dell’emissione dei Composti Organici Volatili, che se presenti in grande quantità, possono provocare reazioni fisiche avverse.

Le certificazioni contribuiscono a definire se un prodotto sia o meno di qualità: la scelta di una pavimentazione certificata quindi, oltre a donare valore alla nostra casa, contribuisce a dare la certezza di avere un prodotto atossico, affidabile e resistente.

Dove acquistare un parquet certificato

Le certificazioni FSC, PEFC, Rilascio Formaldeide e VOC, si ritrovano nella collezione Picasso di Original Parquet, una gamma che unisce la naturalità del legno allo stile elegante e moderno che caratterizza tutti i prodotti dell'azienda.

La gamma Picasso, realizzata con rovere di quercia proveniente da foreste controllate e certificate per garantire il massimo rispetto dell’ambiente, grazie ai suoi tre diversi formati può essere adattata a tutte le tipologie di arredamento: l’unico limite è la fantasia del cliente.

Ma non solo Picasso: ogni singolo prodotto di Original Parquet, prima di essere commercializzato, viene sottoposto ad una severa serie di test per ottenere le maggiori certificazioni internazionali sulla qualità del legno e dei collanti utilizzati per la posa.

Se cercate prodotti di design e realizzati nel totale rispetto dell’ambiente, sul sito di Original Parquet troverete quello che vi serve, con la garanzia di ricevere assistenza da professionisti che da quasi trent’anni si occupano di creare opere d’arte sulle quali poter camminare.