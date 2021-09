Scopri come avere un Picasso in casa tua

Avere un Picasso nel proprio salone è un lusso ambito da molti, ma che pochi si possono permettere.

È comunque possibile poter arredare la propria abitazione con un pezzo del genere anche se in questo caso non stiamo parlando di riproduzioni o di stampe e nemmeno di quadri... Stiamo parlando della nuova collezione Picasso, un pregiato parquet in legno di Rovere.

Il nome non è scelto a caso, Picasso infatti è il risultato del migliore legno e delle migliori tecniche di lavorazione e verniciatura, tutte rigorosamente made in Italy, volte a creare una vera e propria opera d’arte.

Le caratteristiche del parquet di Rovere

Gli elementi che differenziano questa collezione dalle altre risiedono nella lavorazione e nella cura riposta nei dettagli. Ogni plancia è composta da 4mm di Rovere nobile e da un multistrato di Betulla per bilanciare i movimenti naturali del legno.

Il parquet oltre a donare un aspetto molto glamour alle abitazioni ha caratteristiche meccaniche e strutturali decisamente peculiari. Il Rovere, nella fattispecie, ha un colore con tonalità calde molto apprezzato negli arredamenti, ha una buona resistenza meccanica, caratteristica che gli consente di resistere alle sollecitazioni esterne. Possiede una elevata durezza che gli conferisce resistenza agli urti e alle intemperie, come umidità e salsedine. Ha inoltre una grande resistenza nel tempo e agli attacchi di funghi e muffe.

Personalizzare il proprio pavimento

Le moderne tecnologie consentono di personalizzare i pannelli con vari aspetti di superficie, offrendo possibilità di scelta tra spazzolato, vissuto e piallato:

I pannelli spazzolati sono ottenuti con una lavorazione meccanica della superficie del legno che contribuisce a esaltarne le naturali venature.

Con l'effetto vissuto l'obbiettivo è quello di riproporre l’artigianale lavorazione del tavolato tagliato a sega.

?La tecnica della piallatura invece vuole richiamare le tecniche più antiche di lavorazione delle superficidei pannelli contribuendo a donare un aspetto antico alla pavimentazione. Il pannello viene scalfito in un modo irregolare ed ondulato che segue le naturali venature del legno.

I professionisti del parquet

La collezione Picasso è la perfetta unione tra materie prime certificate, lavorazioni di qualità ottenute grazie alle migliori tecnologie ed esperienza dei migliori falegnami italiani, nonché fiore all’occhiello di Original Parquet, azienda che grazie ad un’esperienza quasi trentennale si è posta l’obiettivo di offrire ai propri clienti i prodotti migliori: pavimentazioni ecosostenibili grazie alla provenienza controllata della materia prima e atossiche, grazie all’utilizzo di collanti e vernici ad emissioni di formaldeide pari a zero.

L’azienda mette al centro dell’attenzione il cliente, seguendolo nella scelta della pavimentazione più adeguata, nella posa del parquet, elemento che fa la differenza per la vita del legno e nella manutenzione dei pannelli, contribuendo ad assistere la propria clientela dall’inizio alla fine di quella che non è un servizio ma una vera propria esperienza.

Insomma, con Original Parquet si ha la garanzia di camminare su vere e proprie opere d’arte, frutto dell’esperienza e della qualità del made in Italy.