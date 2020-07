Ecco come il parquet può cambiare l’aspetto di una stanza

Il parquet è uno dei più diffusi, nonché dei più amati, tipi di pavimento.

Elegante e raffinato, riesce a regalare ad ogni ambiente comfort e classe, con buon gusto ed originalità. Infatti, ogni tipo di parquet è diverso, grazie alle venature e alle colorazioni del legno.

Quest’ultimo è, infatti, molto versatile e la resa estetica è sempre eccellente. Ad esempio, l’aspetto di una stanza potrà essere più sofisticato se si opta per il legno scuro, mentre listelli in legno sbiancato offriranno un aspetto più moderno.

Trattato con cura, inoltre, è molto duraturo e guadagna in bellezza con il passare degli anni. Rispetto ad altre tipologie di pavimento è più isolante, sia a livello acustico che termico: un bel vantaggio anche nell’impiego non domiciliare. Se si utilizza in una scuola per l’infanzia o in un albergo, per esempio, ci si imbatte immediatamente nella comodità di poter camminare a piedi nudi.

Insomma, la questione da risolvere si riduce a come scegliere il tipo di parquet più adatto alle proprie esigenze.

Senza dubbio, è necessario rivolgersi ad un’impresa di comprovata esperienza, che possa assistere e accompagnare il cliente durante la scelta e la messa in opera.

Original Parquet, ad esempio, è un’azienda romagnola con oltre 25 anni di esperienza alle spalle, che produce e vende parquet di elevata qualità.

Leader nel settore, in Italia come in Europa, si distingue non solo per professionalità, ma anche per creatività ed estro, tipici dell’artigianato italiano. Oltre all’impegno nell’innovazione e nello sviluppo di nuove soluzioni industriali, infatti, Original Parquet difende e promuove le caratteristiche tipiche della cultura del Bel Paese, creando uno stile unico e personale.

I pavimenti vengono prodotti nello stabilimento di Alfonsine, a Ravenna, dove tutto l’iter viene controllato in ogni singolo elemento.

Innovativa e al passo con i tempi, Original Parquet ha sempre investito molto nello sviluppo tecnologico. L’intera area produttiva, infatti, è stata dotata delle più moderne tecnologie impiantistiche aderenti alla filosofia INDUSTRIA 4.0 per la produzione di pavimenti in legno. L’azienda è dotata, inoltre, di un proprio laboratorio di falegnameria. A ciò, si accostano la cura e l’impegno profusi per la salvaguardia dell’ambiente. Infatti, l’azienda dispone di certificazioni che permettono di attestare la provenienza del legno utilizzato, ma non solo: oltre alla gestione corretta e responsabile delle foreste da cui si ricava il materiale utilizzato, viene dimostrato, in maniera trasparente e controllata, il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Le essenze provengono da foreste e boschi europei gestiti in maniera sostenibile e responsabile, mentre collanti e vernici utilizzati in fase di produzione sono naturali; le emissioni sono ridotte al minimo.

A livello di controllo e sicurezza, poi, Original Parquet dedica una particolare attenzione; infatti, ha sviluppato, per i pavimenti di propria produzione, dei trattamenti di finitura a vernice con attività igienizzante, i quali riducono la carica batterica del 99,9%: si tratta di Aseptica.

Un’eccellente soluzione per gli ambienti in cui è necessario garantire una riduzione della contaminazione batterica, come in case con animali domestici o in ambienti pubblici. Inoltre, per andare incontro alle esigenze di tutti i tipi di clienti, vengono proposti prodotti per ogni fascia di prezzo.

Voglia di scoprirne di più? È disponibile il form, oppure è possibile chiamare il numero +39.0544.80696 o inviare una mail all’indirizzo original@originalparquet.com.

Se, invece, si preferisce “testare con mano”, lo showroom di Original Parquet si trova in Via del Lavoro 4 ad Alfonsine (Ravenna).