Arredamento: l’eterna eleganza del parquet

Le pavimentazioni in legno sono presenti nelle nostre case da millenni e, se in origine rappresentavano la necessità, oggi sono simbolo di glamour, eleganza e design.

La peculiarità del parquet risiede nel fatto di essere in grado di donare a qualsiasi ambiente un aspetto di classe unico nel suo genere: ogni singolo listello infatti, ha le proprie venature e la propria colorazione.

Il risultato della combinazione dei vari listelli, sarà una pavimentazione esclusiva e personale, che non passa di certo inosservata.

I colori del 2021

Il parquet rappresenta quindi una scelta di design e di praticità: la sua naturalezza è in grado di creare un ambiente accogliente e rilassante e, grazie alla sua versatilità, riesce ad abbinarsi facilmente a qualsiasi tipo di arredamento.

Come ogni elemento di design, le tendenze cambiano nel tempo e quest’anno si privilegiano le tonalità chiare e neutre. Il colore che prevale è il bianco in tutte le sue sfumature, che contribuisce a rendere l’ambiente più luminoso e otticamente più grande.

Le tonalità che non passano mai di moda invece, sono il biondo e il miele, perfette per donare un tocco chic all'ambiente.

Il grigio invece rappresenta una new entry, perfetto per incorniciare gli ambienti arredati seguendo uno stile minimal.

I trattamenti

Un altro elemento che contribuisce a personalizzare e valorizzare le pavimentazioni in legno sono i trattamenti con cui vengono rifiniti.

Lo spazzolato ad esempio, valorizza la naturalezza del legno, rendendolo leggermente ruvido risaltandone le venature. Questo trattamento contribuisce inoltre a rendere il parquet molto più resistente e duraturo, coprendo eventuali graffi grazie al suo aspetto “consumato”.

Trattamento da non confondere con l’invecchiato dove i graffi sono creati ad hoc. Questa pavimentazione si sposa bene con uno stile rustico e che richiama alla montagna.

La piallatura invece, risalta le venature del legno rendendo i listoni leggermente irregolari.

Materiali di qualità per pavimentazioni resistenti nel tempo

La scelta del colore e del trattamento è indubbiamente un processo fondamentale quando si decide di arredare la propria casa con un pavimento in legno, ma non sono le uniche variabili da considerare.

Bisogna rivolgersi a professionisti che garantiscano sia sulla qualità del legno, che sulla qualità della posa a terra in modo da ottenere un parquet che duri nel tempo.

Professionisti come Original Parquet, che fa della soddisfazione del cliente e della qualità il fulcro della sua attività.







Con 27 anni di esperienza e know how, Original Parquet ha investito sul Made in Italy, dove tradizione e tecnologia si incontrano nello stabilimento di Alfonsine a Ravenna: qui, ogni giorno, maestosi alberi, provenienti da boschi europei certificati, diventano pregiati pavimenti in parquet.

Original Parquet è una garanzia di qualità e sul loro sito potrete trovare una vastissima scelta di prodotti e finiture per rendere unica la vostra casa.