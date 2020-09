Scopri perché scegliere un parquet made in Italy

Quando si decide di rifare il proprio pavimento, le possibilità sono davvero tante. Tra le più versatili spicca, senza dubbio, il parquet, soluzione che offre moltissimi vantaggi pratici ed estetici. Si pone, però, un lecito dubbio: come scegliere il parquet ideale?

Sicuramente, fare affidamento su validi professionisti e preferire un prodotto italiano è già un valore aggiunto. Questo perché si ha, così, la possibilità di tracciare la filiera, si possono valutare le materie prime utilizzate, si possono consultare le certificazioni (che un’essenza di qualità ha), nonché avere la certezza di ottenere un pavimento unico e davvero curato nei dettagli.

Original Parquet è tra le aziende che valorizza l’importanza dell’artigianalità tipica italiana, promuovendone le peculiarità e creando uno stile unico e personale. Azienda leader nel settore da oltre 25 anni, dispone di tre stabilimenti, la cui sede si trova nel cuore della Romagna: qui viene seguito il processo di produzione, dalla pressatura al packaging finale, in ogni singolo elemento. La perfetta commistione tra passione, attenzione per l’ambiente, cura per il dettaglio e propensione verso l’innovazione tecnologica, hanno fatto sì che Original Parquet fosse apprezzata sia in Italia che in Europa.

La cura e l’attenzione nei confronti dell’avanzamento tecnologico trovano la loro massima espressione nella sala produzione, cuore pulsante dell’Azienda: per la realizzazione dell’impianto ci sono voluti, infatti, quattro anni di studio.

Original Parquet investe da sempre in nuova tecnologia e impiantistica, mantenendosi conforme alla regolamentazione vigente di “Industria 4.0”, assicurandosi così processi produttivi “smart”. Le macchine, completamente interconnesse tra loro, dialogano le une con le altre ed effettuano autodiagnostica e manutenzione preventiva: il tutto, connesso alla rete di software aziendale e gestito dallo stesso. Tale metodo garantisce un controllo specialistico delle produzioni, fornendo costanti informazioni sia dal punto di vista produttivo che della sicurezza sul lavoro.

L’Azienda, inoltre, dispone di un proprio laboratorio di falegnameria che cura diverse lavorazioni di stuccatura, piallatura, verniciatura; si occupa, anche, della realizzazione e della rifinitura di pezzi speciali quali battiscopa, tori, soglie di raccordo, gradini e alzate per fornire, oltre al pavimento, tutti gli accessori personalizzati di cui il cliente ha bisogno.

Original Parquet, inoltre, investe continuamente nella qualità e nella ricerca dei materiali, nelle colorazioni e nelle finiture per presentarsi, costantemente, con delle novità sul mercato. Un esempio è l’effetto ‘satinato naturale’, fiore all’occhiello dell’azienda. Nel 2009, infatti, è stato progettato un prodotto particolare: le Tavole Nobili. Tali tavole presentano una finitura ‘oliata effetto cera’, chiamata ‘lappato’: l’aspetto è satinato ed è anche molto liscio al tatto.

Un bell’esempio di come si sposino perfettamente abilità artigianale e tecnologia sono gli studi e la realizzazione delle variazioni cromatiche delle essenze: vengono effettuate prove a mano, poi studiate per la produzione in scala industriale, per far sì che le venature del legno assumano caratteristiche uniche quando entrano in contatto con le tinte elaborate da Original Parquet. Questo si può ottenere solo con impegno, tempo e ricerca.

Versatilità e conoscenze tecnologiche unite all’abilità e creatività artigianale tipicamente italiane, consentono all’Azienda di pavimentare in sicurezza spazi privati e luoghi ad alta affluenza di pubblico, il tutto a prezzi davvero concorrenziali, nonostante si tratti di prodotti d’eccellenza. Ciò è dovuto alla grande attenzione per il cliente che Original Parquet ha sempre dimostrato.

Per ottenere maggiori informazioni, è possibile compilare il form presente sul sito, oppure si può contattare il numero 0544/80696. Se si preferisce, è disponibile un indirizzo mail, original@originalparquet.com, cui inviare le proprie domande.

Mentre lo showroom di Original Parquet è pronto ad accogliere i propri ospiti in Via del Lavoro 4 ad Alfonsine (Ravenna).