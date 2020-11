Come non rinunciare alle prelibatezze dei ristoranti preferiti a casa tua

Il settore della consegna a domicilio ha conosciuto negli ultimi anni una crescita notevole, crescita data dall’apprezzamento sempre più diffuso e dai molteplici vantaggi che apporta alla vita di tutti i giorni.

Il food delivery permette di raggiungere una frangia di clienti più ampia e piace perché comodo e pratico. In una quotidianità in cui si è alla continua rincorsa del tempo, è una valida risorsa poter ricevere direttamente a casa il proprio piatto preferito, ordinando con una chiamata o con pochi tocchi sullo smartphone e senza perdere ore dietro ai fornelli.

Non a caso, è proprio durante il 2020 che le consegne a domicilio, e il food delivery in particolare, hanno visto un’impennata senza precedenti. Sono sempre di più infatti gli esercenti che si sono attrezzati per fornire un servizio di consegna a domicilio, ormai imprescindibile per ogni attività di ristorazione.

Ma da ogni grande vantaggio derivano spesso grandi necessità organizzative. Non è sempre impresa facile gestire la mole di ordini e le tempistiche necessarie ad allineare una consegna dopo l’altra; per questo motivo molti ristoratori ritengono che sia meglio affidarsi a chi ha esperienza in merito.

In questo modo i ristoranti possono continuare a fare quello che sanno fare meglio (preparare deliziose pietanze), mentre i professionisti del settore pensano ad approntare le consegne a domicilio gestendo nel dettaglio tutte le fasi dell’ordine.

A tal proposito i romagnoli, popolo che sa godersi i piaceri legati alla buona tavola, hanno dimostrato di apprezzare questo tipo di servizio, mettendo il piacere di consumare pietanze di massima qualità al primo posto.

A dare supporto ai ristoratori, dopo aver impostato una solida attività in varie zone della Romagna, anche a Ravenna arriva Foodstation che dal 2017 fornisce ai propri partner un efficiente servizio di asporto e food delivery. Nata a Cesena, l’attività di Foodstation si pone a livello di altri competitors stranieri con un vantaggio non da poco: si tratta di un’azienda 100% “made in Romagna”. Grazie alla presenza sul territorio, ad un servizio di qualità elevata e alla valorizzazione delle persone, l’Azienda supporta il commercio di prossimità, un valore aggiunto per la zona in cui si opera.

Infatti, dato che Foodstation non è un’anonima impresa ma “ci mette la faccia”, cura con estrema attenzione il rapporto con il cliente: cortesia e gentilezza non possono mancare e il servizio si mantiene sempre impeccabile.

Anche la relazione con collaboratori e ristoratori non viene mai gestita in maniera superficiale; Foodstation si impegna al massimo per aumentare la visibilità degli esercizi commerciali con cui collabora, nonché per incrementarne i clienti.

Inoltre, se sorge un problema o se ci sono dei dubbi, il team risponde con celerità e cortesia: si può dire addio alle chiamate a call center stranieri e alle interminabili attese.

Espansione e miglioramento sì, quindi, ma sempre con un occhio di riguardo nei confronti della Romagna.

Utilizzare il servizio offerto da Foodstation è facile e veloce: è sufficiente accedere al sito, inserire l'indirizzo di dove si desidera ricevere il proprio ordine (si tratti di casa o ufficio), quindi scegliere la propria pietanza preferita. Una delle “frecce” (gli incaricati al ritiro e alla consegna) si occuperà di recapitare il piatto desiderato, con massima cura e attenzione.

Le proposte culinarie sono molto variegate e vanno dai piatti culinari tradizionali alla cucina internazionale, così da poter soddisfare tutti i palati. Le attività presenti sulla piattaforma aumentano ogni giorno.

Ad oggi, è possibile ordinare le pietanze offerte dai seguenti 10 ristoranti di Ravenna:

Darsenale

Ristorante Pizzeria BaBaleus

Osteria Il Paiolo

Mordenti Gelato

E Mudèri

Pronto Pizza

Canto del Mare

Ristorante e Rosticceria Cinese Nan Jing

Passo Carraio Biobistrot

La Piadarola

Gli esercizi commerciali in ambito ristorazione che desiderano utilizzare i servizi offerti da Foodstation possono compilare il form presente sul sito per essere ricontattati e ricevere tutte le informazioni di cui necessitano.

