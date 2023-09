50 milioni per l'alluvione, Liverani (Lega): "Progetto di legge frettoloso e manutenzione dimenticata da anni"

Quasi 51 milioni di euro raccolti grazie alle donazioni dei cittadini ai quali si devono aggiungere 5 milioni stanziati dalla regione per le emergenze dovute alle gradinate di luglio e ai danni provocati dal granchio blu: è questo il contenuto del progetto di legge che prevede appunto una serie di misure volte a sostenere chi ha subito danni a causa degli eventi di maggio e luglio. "Ben venga il progetto di legge, ma non possiamo che rilevare perplessità sia in ordine all’iter stesso di approvazione sia al contenuto. Un progetto di legge frettoloso e fumoso che, solo a seguito di una richiesta formale da parte dei consiglieri della Lega, ascolterà le voci di chi davvero ha vissuto e subito la tragedia". Così il consigliere regionale leghista Andrea Liverani.

“Come sempre, un assegno in bianco alla Giunta che deciderà quanto stanziare e i criteri stessi di ripartizione - sottolinea Liverani - Ma sotto la cortina dei 51 milioni, che come relatore di minoranza del progetto di legge, tengo a ribadire che sono denari donati dai cittadini per i cittadini non possiamo dimenticarci delle responsabilità degli avvenimenti”.

“Le parole 'calamità naturali' non possono e non devono semplicemente cancellare con un colpo di spugna l’omessa manutenzione del territorio e la totale disattenzione al dissesto idrogeologico dei nostri territori che da anni e anni denunciamo a chi di competenza", tuona il consigliere del Carroccio. Il relatore di minoranza Liverani (Lega) ha sottolineato nel proprio intervento che “oltre al tema economico bisogna fare chiarezza sulle cause delle alluvioni”.

“Per anni – ha ribadito a più riprese il leghista - avevamo detto che bisognava intervenire e manutenere i corsi dei fiumi, ma solo ora, dopo l’alluvione - guarda caso - si interviene per pulire gli alvei dei corsi d'acqua. E' bene che da questa tragedia cogliamo l'importante ed essenziale insegnamento della necessità di tenere puliti i corsi d'acqua del nostro territorio emiliano-romagnolo. Perché, al di là della straordinarietà dell'evento atmosferico, oggi ci troviamo a dover reperire risorse per riparare ad un danno creato anche dalla mala gestione della manutenzione dei corsi d'acqua e della rete fognaria” ha concluso Liverani.