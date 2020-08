500 persone per la presentazione del libro di Bonaccini 'La destra si può battere'

Sono state circa 500 - come ha spiegato lo stesso governatore sui social - le persone che mercoledì sera si sono ritrovate a Cervia, sotto la Torre San Michele, per la presentazione del libro di Stefano Bonaccini "La destra si può battere – Dall’Emilia-Romagna all’Italia, idee per un Paese migliore". Il presidente della regione Emilia Romagna, sul palco insieme all'assessore regionale Andrea Corsini, è stato intervistato dalla giornalista Rai Serena Bortone discutendo di emergenza sanitaria, turismo, misure per l’economia e il lavoro, la nostra regione e il Paese.

Le foto condivise sui social hanno scatenato qualche polemica: "Presidente Bonaccini, era davvero indispensabile fare un comizio alle 21:30, il 19 agosto a Cervia con il rischio (dimostrato) di creare assembramenti?", scrive qualcuno. Tra le tante critiche, però, tanti anche i commenti di 'difesa': "Organizzazione perfetta, tutti con le mascherine e seduti distanziati, all’ingresso disinfezione, prova della temperatura e anche eventuali mascherine per chi ne fosse sprovvisto - scrive Daniela - Io c’ero".